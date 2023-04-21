Поговаривают, что Карло Анчелотти может покинуть тренерское кресло в «Реале» по завершению нынешнего сезона. Слухи регулярно связывают мадридский клуб с Зинедином Зиданом, который уже работал со «сливочными» на протяжении двух периодов. Впрочем, Зидан не рассматривает вариант с возвращением на «Сантьяго Бернабеу». Об этом на своих страницах рассказывает RMC Sport.

Отмечается, что отношения между Зинедином Зиданом и президентом «Реала» остаются сложными.

Ранее сообщалось, что Зидан хотел бы поработать с «Ювентусом». В своё время француз выступал за «старую синьору» как футболист.