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Альба высказался о возвращении Месси в «Барселону»

21 Апреля 2023 • 10:47 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба высказался относительно возможного возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых».

«Это выбор Лео. Если он и клуб этого хотят, то это идеально подходит для меня. Месси – игрок, с которым у меня было лучшее взаимопонимание на поле. Время покажет, однако я надеюсь, что он вернется», - передает слова защитника портал Goal.com.

Контракт Месси с парижским грандом рассчитан до конца июня. За «Барселону» 35-летний аргентинский нападающий выступал с 2005 по 2021 год. Он сыграл 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жорди Альба
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