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Чемпионат Испании. Ла Лига

Не стало бывшего полузащитника «Барселоны» Фусте - провёл более 400 матчей за клуб

21 Апреля 2023 • 09:30 Комментировать

В возрасте 82 лет в Барселоне скончался бывший полузащитник «блауграны» Жозеп Фусте, он выступал за клуб на протяжении десяти лет - с 1962 по 1972 год. Фусте сыграл 406 матчей, забив при этом за клуб 117 голов. Фусте являлся воспитанником каталонского клуба, но заканчивал карьеру в «Эркулесе» в сезоне 1972/1973.

Он привлекался для выступлений за сборную Испании в период с 1964 по 1969 год и помог команде впервые стать чемпионами Европы в 1964 году. Через два года он сыграл на чемпионате мира в составе испанской команды, но тот турнир сложился для испанцев куда хуже, однако сам футболист забил мяч в игре против сборной ФРГ, проигранный его командой со счетом 1:2. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жозеп Фусте
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