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Вице-президент «Барселоны» - о возвращении Месси: «Было бы глупо, если бы Тебас не помог нам»

20 Апреля 2023 • 18:14 Комментировать

Вице-президент «Барселоны» по маркетингу Жули Гуйу высказался на тему возможного возвращения в клуб Лионеля Месси. Он отметил, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас заинтересован в таком сценарии.

«Тебас заинтересован, и было бы очень глупо, если бы он не помог нам при выполнении всех условий.

Месси остаётся футболистом номер один в мире. Холанн не даст такого маркетингового эффекта, как Месси. Это было бы очень позитивно с точки зрения маркетинга. Но это не значит, что он вернётся», - сказал Гуйу в интервью RAC1.

Как известно, действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Раскрыт план «Барселоны» по возращению Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хавьер Тебас трансферы футбола - лето 2023
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