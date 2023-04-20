Вице-президент «Барселоны» - о возвращении Месси: «Было бы глупо, если бы Тебас не помог нам»

Вице-президент «Барселоны» по маркетингу Жули Гуйу высказался на тему возможного возвращения в клуб Лионеля Месси. Он отметил, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас заинтересован в таком сценарии.

«Тебас заинтересован, и было бы очень глупо, если бы он не помог нам при выполнении всех условий.

Месси остаётся футболистом номер один в мире. Холанн не даст такого маркетингового эффекта, как Месси. Это было бы очень позитивно с точки зрения маркетинга. Но это не значит, что он вернётся», - сказал Гуйу в интервью RAC1.

Как известно, действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Раскрыт план «Барселоны» по возращению Месси