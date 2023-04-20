«Барселона» контактирует с Ла Лигой по вопросу технико-экономического обоснования возвращения Лионеля Месси. Как сообщает Jijantes FC, на сегодняшний день план каталонского клуба предусматривает следующие шаги:

а) уход двух важных футболистов;

б) сокращение зарплатной ведомости;

в) подписание четверых футболистов, в том числе Месси.

Если «Барселоне» удастся вписаться в правила, то Месси снова примерит на себе футболку «сине-гранатовых» уже ближайшим летом.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. С тех пор звёздный аргентинец выступает за «ПСЖ».

Возвращение Месси: «Барселона» выбирает между двумя вариантами