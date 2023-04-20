«Барселона» контактирует с Ла Лигой по вопросу технико-экономического обоснования возвращения Лионеля Месси. Как сообщает Jijantes FC, на сегодняшний день план каталонского клуба предусматривает следующие шаги:
а) уход двух важных футболистов;
б) сокращение зарплатной ведомости;
в) подписание четверых футболистов, в том числе Месси.
Если «Барселоне» удастся вписаться в правила, то Месси снова примерит на себе футболку «сине-гранатовых» уже ближайшим летом.
Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. С тех пор звёздный аргентинец выступает за «ПСЖ».
Возвращение Месси: «Барселона» выбирает между двумя вариантами
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