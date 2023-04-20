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Чемпионат Испании. Ла Лига

Возвращение Месси: «Барселона» выбирает между двумя вариантами

20 Апреля 2023 • 14:49 Комментировать (1)

В среду глава Ла Лиги Хавьер Тебас обрисовал условия, при которых Лионель Месси может вернуться в «Барселону» ближайшим летом. Как сообщает Mundo Deportivo, в каталонском клубе с оптимизмом восприняли слова функционера.

По данным источника, «Барселона» уже завершает работу над предложением для Месси. Это предложение будет направлено отцу звёздного футболиста – Хорхе Месси.

Отмечается, что у «Барселоны» есть два варианта – контракт на один год или на два года. При этом приоритетным вариантом для «сине-гранатовых» считается двухлетний трудовой договор с аргентинцем.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

Возвращение Месси в «Барселону»: Глава Ла Лиги обрисовал условия

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хавьер Тебас трансферы футбола - лето 2023
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9Bodяk9
20 Апреля 2023 в 15:40
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