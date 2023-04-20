«Барселона» отправит предложение о трансфере Месси Ла Лиге на согласование

Каталонская «Барселона» собирается согласовать с Ла Лигой переход аргентинского нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за «ПСЖ».

Согласно информации журналистов Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» завершают работу над предложением игроку. Прежде чем предложение будет отправлено агенту Месси, «Барселона» направит его Ла Лиге на согласование.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы заключить с Лионелем однолетний трудовой договор с опцией пролонгации на один сезон. Ему будет предложена заработная плата в размере 25 миллионов евро в год.

Контракт Лео с «ПСЖ» истекает в конце июня.