Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отправит предложение о трансфере Месси Ла Лиге на согласование

20 Апреля 2023 • 13:48 Комментировать

Каталонская «Барселона» собирается согласовать с Ла Лигой переход аргентинского нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за «ПСЖ».

Согласно информации журналистов Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» завершают работу над предложением игроку. Прежде чем предложение будет отправлено агенту Месси, «Барселона» направит его Ла Лиге на согласование.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы заключить с Лионелем однолетний трудовой договор с опцией пролонгации на один сезон. Ему будет предложена заработная плата в размере 25 миллионов евро в год.

Контракт Лео с «ПСЖ» истекает в конце июня.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Апреля
14:00 · Испания. Ла Лига
Вероятность перехода Месси в «Барселону» растёт
13:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отправит предложение о трансфере Месси Ла Лиге на согласование
12:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рассчитывает на Маркоса Алонсо в следующем сезоне
12:27 · Испания. Ла Лига
Агент Альваро Родригеса: «Анчелотти рассматривает моего клиента как замену Бензема»
11:36 · Испания. Ла Лига
Альба: «Стараюсь помогать Бальде по максимуму»
11:31 · Испания. Ла Лига
Альба: «Продолжаю наслаждаться временем в «Барселоне»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отправил скаутов понаблюдать за двумя игроками «Реал Сосьедада»
10:42 · Испания. Ла Лига
Эззалзули хочет вернуться в «Барселону», но игрока могут продать в клуб из АПЛ
10:13 · Испания. Ла Лига
Кунде постоянно будет играть на правом фланге, если «Барселона» подпишет Иньиго Мартинеса
09:58 · Англия. Премьер-лига
Анри дал прогноз на полуфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом»
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» ведут борьбу за датского форварда
19 Апреля
22:50 · Италия. Серия А
Ди Франческо: «Хочу вернуться к тренерской работе, мне нравится Ла Лига»
21:11 · Испания. Ла Лига
Романо: «Кроос уже подписал новый контракт с «Реалом»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб рассчитывает перехватить Фелиша у «Челси»
20:47 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо назвал позицию, которую «Реал» планирует усилить летом
Все новости
Рекомендуем