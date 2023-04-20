Раскрыта зарплата Месси в «Барселоне»

Стали известны финансовые условия, которые готова предложить каталонская «Барселона» форварду Лионелю Месси. Согласно сведениям Sport.es, руководство «сине-гранатовых» готово платить 35-летнему футболисту 25 миллионов евро в год.

Источник отмечает, что стороны подпишут однолетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон. Месси перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона.

Лионель выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. Последние два сезона аргентинец провел в Париже.

Месси сделал выбор, где хочет играть