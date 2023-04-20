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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыта зарплата Месси в «Барселоне»

20 Апреля 2023 • 12:22 Комментировать (2)

Стали известны финансовые условия, которые готова предложить каталонская «Барселона» форварду Лионелю Месси. Согласно сведениям Sport.es, руководство «сине-гранатовых» готово платить 35-летнему футболисту 25 миллионов евро в год.

Источник отмечает, что стороны подпишут однолетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон. Месси перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона.

Лионель выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. Последние два сезона аргентинец провел в Париже.

Месси сделал выбор, где хочет играть

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Артур Измаилов
20 Апреля 2023 в 13:53
Барса только только собиралась на ноги вставать и тут снова тот же самый карликовый у блюда к ....возвращается ТВ арина , чтобы окончательно дабить клуб. Сколько бы я не ненавидел этот клуб, сколько бы гадостей не писал про барсу, но Барса была, есть и остается мировым гранд-клубом, за которого болеют милионы по всему шарику.
Ну чтож, ихний выбор, Барса с недоростком это подарок для соперников, отцувствие развития молодняка, финансовые убытки, постоянные скандалы, разгромные поражения на евроаренах(Бавария, Ливерпуль не дадут соврать) .
Доздравствует карликафилия! Доздравствует рукоблудство над какой то ошибкой природы!
ингерман
20 Апреля 2023 в 12:59
ай шмеций прадалси за панюх-табаку.. А-ха-ха-ха! )))
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