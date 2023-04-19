Возвращение Месси в «Барселону»: Глава Ла Лиги обрисовал условия

Лионель Месси в обозримом будущем может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас на собрании в среду обрисовал условия возвращения звёздного аргентинского форварда на «Камп Ноу».

«Чтобы зарегистрировать Месси, «Барселона» должна принять много финансовых мер. Им нужно приложить много усилий, чтобы это было осуществимо. Если говорить о сегодняшнем дне, то я не вижу возможности подписания Месси для «Барселоны». Но впереди ещё много времени, и они могут сделать шаги, чтобы заполучить Лео. Мы всё ещё ждём технико-экономического обоснования от «Барселоны», - сказал Тебас, чьи слова приводит портал Goal.

Лионель Месси ушёл из «Барселоны» летом 2021 года. Каталонцы тогда не смогли предложить форварду новый контракт из-за финансовых трудностей.

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