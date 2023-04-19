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Чемпионат Испании. Ла Лига

Легенда «Бетиса» Хоакин завершит карьеру в конце сезона

19 Апреля 2023 • 19:51 Комментировать (1)
Осасуна
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Бетис
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22.04 15:00

Грустные новости пришли из стана испанского «Бетиса» - ветеран севильского клуба Хоакин Санчес завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона. Об этом в своих соцсетях сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

«839 игры, 112 голов, 102 передачи. 23 года фантастических выступлений и настоящая любовь к «Бетису», - пишет о футболисте Романо.

Напомним, что Хоакину сейчас 41 год. Он является воспитанником «Бетиса», в котором начал свою взрослую карьеру в 1999 году. Всего за севильский клуб он играл с 1999 по 2006 год и с 2015 года – по настоящее время.

С 2006 по 2011 год выступал за «Валенсию», следующие два года провёл в «Малаге», а с 2013 по 2015 год был игроком единственного зарубежного клуба в его карьере – итальянской «Фиорентины».

Самыми значимыми трофеями в карьере Хоакина являются три завоёванных Кубка Испании. Два он взял в составе «Бетиса» в 2005 и 2022 годах. Третий – в составе «Валенсии» в 2008 году.

Хоакин: «Последнее, о чём я думаю - это перестать играть в футбол»

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Бетис Хоакин Санчес
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vif
19 Апреля 2023 в 20:22
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