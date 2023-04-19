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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сделала новое заявление по «делу Негрейры»

19 Апреля 2023 • 18:20 Комментировать

«Барселона» опубликовала на страницах своего официального сайта новое заявление по так называемому «делу Негрейры».

«Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сегодня утром посетил внеочередное собрание Ла Лиги, созванное для рассмотрения так называемого «дела Негрейры». Президент из уважения и вежливости к профессиональным клубам дал соответствующие разъяснения по делу и из уважения к правосудию заявил, что сомнения, которые могут возникать у Ла Лиги или клубов, получат должный ответ в суде, где Ла Лига уже присутствует лично», - говорится в заявлении.

Как известно, «Барселона» платила деньги компании, с которой связан бывший вице-президент технического комитета судей Хосе Негрейра. Каталонский клуб утверждает, что платил за отчёты, а не за судейские решения.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Дело Негрейры
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