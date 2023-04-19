Апелляцию «Эльче» на результат матча с «Барселоной» отклонили

Недавно в испанской Ла Лиге проходил матч между «Эльче» и «Барселоной». Каталонцы победили со счётом 4:0, но соперник подал протест. В «Эльче» считали, что полузащитник Гави не имел права играть, ведь регистрация его нового контракта с «сине-гранатовыми» была отменена.

Как сообщает Mundo Deportivo, апелляция «Эльче» была отклонена Комитетом по проведению соревнований. Там указали на то, что Гави ранее был зарегистрирован как игрок молодёжки.

Отметим, что «Эльче» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице испанского чемпионата. Даже от предпоследнего «Эспаньола» команда отстаёт на 14 очков.