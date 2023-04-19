В раздевалке «Барселоны» растёт уверенность в том, что Месси вернётся

В раздевалке, среди игроков каталонской «Барселоны», растет уверенность в том, что нападающий Лионель Месси в следующем сезоне будет выступать в составе «блауграны». Об этом сообщает испанское издание Sport, не приводя, правда, каких-то конкретных подробностей.

Слухи о том, что «ПСЖ» не сможет удержать Лионеля Месси, ходят уже давно, в клубе нет стабильности, весьма возможна очередная смена тренера, и, в то же время, Месси активно обхаживают старые друзья по «Барселоне». Напомним, что лидер аргентинской сборной перебрался в парижский клуб в августе 2021 года в качестве свободного агента.