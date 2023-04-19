Фати: «Благодарен поклонникам за поддержку»

Минувший матч «Барселоны» с «Хетафе» стал сотым для Ансу Фати в составе каталонского суперклуба, хотя отметить его должным образом не получилось - игра закончилась по нулям. Фати прокомментировал знаменательное событие и поблагодарил поклонников за поддержку.

«100 матчей в футболке «Барселоны» - это что-то уникальное. Благодарен всем тренерам, которые дали мне возможность играть. Благодарен также и фанам, которые поддерживали меня в трудные времена. Я буду стараться отблагодарить каждого, кто меня поддерживает», - цитирует слова Фати официальный сайт «Барселоны».

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Атлетико».