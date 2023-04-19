Кроос выбрал клуб на следующий сезон

Полузащитник Тони Кроос ответил на вопрос о пролонгации сотрудничества с мадридским «Реалом». Ранее сообщалось, что стороны подпишут новое однолетнее соглашение.

«Все идет хорошо, это тот случай, когда уважение исходит от обеих сторон. Между мной и «Реалом» сложились прекрасные отношения за все это время. У нас абсолютное доверие», - передает слова немецкого футболиста Real Total.

Кроос выступает за «королевский» клуб с июля 2014 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 33-летний полузащитник провел 22 матча, забил два гола и сделал пять ассистов.