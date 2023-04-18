Правительство Каталонии потребовало от «Реала» удалить видео о «Барселоне»

В Испании продолжают бушевать страсти на фоне расследования в отношении «Барселоны». Клуб, как известно, заподозрили в выплатах за судейство, хотя каталонцы уверяют, что переводили деньги компании, с которой связан Хосе Негрейра (бывший вице-президент технического комитета судей) за отчёты.

«Реал» участвует в этом деле, а президент «Барселоны» Жоан Лапорта на днях упрекнул мадридский клуб. Функционер дал понять, что власти всегда симпатизировали «Реалу», чем клуб пользовался. В ответ «сливочные» выпустили видео под названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?». В нём говорится о помощи «Барселоне» во времена правления Франсиско Франко.

Правительство Каталонии потребовало от «Реала» удалить видео, назвав его «безответственным и оскорбительным». Об этом рассказывает El Chiringuito.