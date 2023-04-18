Загребское «Динамо» назовёт тренировочное поле в честь Модрича – так решили фанаты

Фанаты загребского «Динамо», которые владеют клубными токенами, выбирали название для четвёртого тренировочного поля команды. В голосовании можно было выбирать между четырьмя экс-игроками «Динамо», оставившими значимый след в истории хорватского футбола. В этом списке находились Лука Модрич, Звонимир Бобан, Роберт Просинечки и Матео Ковачич.

Больше всего голосов (44,91%) получил Лука Модрич, и именно в его честь будет названо поле. Об этом рассказывает пресс-служба загребского клуба.

С конца лета 2012 года Модрич выступает за «Реал». В 2018 году хорвату удалось завоевать «Золотой мяч».