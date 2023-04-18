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Чемпионат Испании. Ла Лига

Судьи могут сорвать чемпионат Испании – назревает бойкот

18 Апреля 2023 • 14:41 Комментировать (1)

В понедельник состоялась встреча арбитров, которые работают в двух лучших футбольных дивизионах Испании. Как сообщает El Partidazo de COPE, судьи обсуждали возможный бойкот из-за враждебности в свой адрес. Поводом стало нападение на арбитра Антонио Поцо в Сеуте после матча юношеских команд.

Источник отмечает, что судьи примут решение во вторник. Если бойкот действительно будет объявлен, то чемпионат Испании может быть сорван.

На текущий момент лидером Ла Лиги является «Барселона». Второй «Реал» каталонцы опережают на 11 очков. Топ-3 замыкает «Атлетико», который отстаёт от соседей из «Реала» на два зачётных балла.

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Судейство Ла Лига
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
18 Апреля 2023 в 16:28
ой какие нежные
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