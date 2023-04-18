Матч испанского чемпионата пришлось прервать из-за нашествия полчищ комаров

Курьезный случай произошел в четвертой по силе испанской лиге, в игре между «Кадисом Мирандильей» и «Сан-Роке де Лепе». На 40-й минуте игры, при счете 1:0 в польщу «Сан-Роке», арбитру встречи пришлось ее прервать из-за того, что на поле опустились настоящие полчища комаров.

Создаваемые ими неудобства заставили игроков забыть о мяче и искать спасения в закрытых помещениях. Как сообщают местные издания, такое случилось впервые, доселе москиты особых сложностей не доставляли. Позже матч все-таки возобновили и он закончился, как и подобает, по-дружески - 1:1.

Ну а пресс-служба «Сан-Роке», оповещая подписчиков о главных событиях матча, была лаконична, опубликовав лишь одну фотографию - флакон противомоскитного средства Raid. Хорошо, что с чувством юмора хорошо!