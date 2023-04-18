Компани призвал не ставить крест на карьере Азара

Бывший защитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити», а ныне тренер Венсан Компани поделился мнением о карьере полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара.

«У Эдена было много травм, он не может это контролировать. Говорить о завершении его карьеры преждевременно. Азар подарил нам много хороших моментов. Он по-прежнему способен биться и вносить свой вклад. Эден может забить гол в решающем матче и выиграть титул», - передает слова Компани RTBF.

32-летний полузащитник играет за «Реал» с 2019 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года. Трансферная стоимость Эдена оценивается в пять миллионов евро.