Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Компани призвал не ставить крест на карьере Азара

18 Апреля 2023 • 12:17 Комментировать (2)

Бывший защитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити», а ныне тренер Венсан Компани поделился мнением о карьере полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара.

«У Эдена было много травм, он не может это контролировать. Говорить о завершении его карьеры преждевременно. Азар подарил нам много хороших моментов. Он по-прежнему способен биться и вносить свой вклад. Эден может забить гол в решающем матче и выиграть титул», - передает слова Компани RTBF.

32-летний полузащитник играет за «Реал» с 2019 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года. Трансферная стоимость Эдена оценивается в пять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Венсан Компани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
18 Апреля 2023 в 12:23
ай а чё он в реале-та делаец.. пущай сваи травмы не кантралируец у другом месце.. кхе-кхе..
NOBODY
18 Апреля 2023 в 12:19
точно, ставьте ноль,...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
12:42 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Интер» готовят обмен игроками
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предупредила Обамеянга, что ради возвращения ему нужно урезать зарплату в два раза
12:33 · Германия. Бундеслига
Мане может перейти в испанский топ-клуб
12:17 · Испания. Ла Лига
Компани призвал не ставить крест на карьере Азара 2
11:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти нужно выиграть всего один турнир, чтобы остаться в «Реале»
10:49 · Италия. Серия А
«Барселона» следит за Хёйлунном
10:36 · Испания. Ла Лига
Нагельсманн числится в шорт-листе «Реала» на замену Анчелотти, но не является приоритетным кандидатом
10:34 · Испания. Ла Лига
Милитао высказался о возможном уходе Анчелотти из «Реала»
10:20 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» Сересо: «Если «Барселона» давала взятку Негрейре, это надо доказать»
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Интер» сделал запрос в «Барселону» по трём футболистам
09:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» недовольна поведением Рафиньи 1
09:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отпустит Кесси только при определённых условиях
09:24 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Хочу играть в каждом матче»
09:00 · Испания. Ла Лига
Дембеле можно выкупить у «Барселоны» - раскрыта сумма
07:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» ответил на выпад «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем