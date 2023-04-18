Анчелотти нужно выиграть всего один турнир, чтобы остаться в «Реале»

Названо условие, при выполнении которого итальянец Карло Анчелотти останется у руля мадридского «Реала» на следующий сезон. Как стало известно журналистам Sky Sports, тренер продолжит свою работу, если приведет команду к победе в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Срок действующего трудового соглашения между Анчелотти и «королевским» клубом истекает летом 2024 года. В последние месяцы итальянского специалиста активно сватают на пост главного тренера сборной Бразилии.

В Лиге чемпионов «Реал» вышел в четвертьфинал, где в первом матче на своем поле одержал победу над «Челси» со счетом 2:0.

Анчелотти выбрал между «Реалом» и сборной Бразилии