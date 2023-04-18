Милитао высказался о возможном уходе Анчелотти из «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао высказался относительно возможного назначения итальянского специалиста Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

«Где мне хотелось видеть Анчелотти – в «Реале» или сборной Бразилии? Думаю, он сам должен принять решение. Мне же очень нравится работать под его руководством. Мы иногда шутим с ним по этому поводу, однако это полностью его решение. У его действующий контракт, который он должен выполнять», - цитирует футболиста Madrid Universal.

Срок действующего трудового договора между Анчелотти и «Реалом» рассчитан до середины 2024 года.