«Барселона» отпустит Кесси только при определённых условиях

Каталонская «Барселона» не собирается расставаться с ивуарийским полузащитником Франком Кесси просто так, во-первых, клуб хотел бы выручить за него 25-30 миллионов евро, а во-вторых, это будет возможно только в том случае, если команда заполучит усиление в виде Илкая Гюндогана и Лионеля Месси. Об этом сообщает испанское издание AS.

Напомним, что кандидатурой Кесси активно интересуются в Италии, где ранее он выступал в составе «Аталанты» и «Милана». Но сейчас его хочет, прежде всего, «Интер». В этом сезоне Кесси сыграл в общей сложности в тридцати пяти матчах за «Барселону», забив при этом три мяча, в том числе и победный гол в «эль класико».