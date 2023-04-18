Рафинья: «Хочу играть в каждом матче»

Нападающий каталонской «Барселоны» Рафинья расстроен тем, что не получает достаточного количества игрового времени в команде. Проблемой становятся даже моменты, когда его заменяют по ходу матча, как это было в игре с «Хетафе». После этого Рафинья даже проявил публично свое недовольство.

- Хочу играть всегда, мне нравится проводить на поле всю игру. Мы не могли забить победный гол и я чуть разозлился. Но, конечно, надо понимать, что я не сам на поле и есть партнеры, которые тоже хотят помочь команде, - заявил футболист в эфире телеканала DAZN.

В следующем туре «Барселона» сыграет с мадридским «Атлетико».