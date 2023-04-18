Дембеле можно выкупить у «Барселоны» - раскрыта сумма

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может покнуть «сине-гранатовых» в летне трансферное окно. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, французского форварда можно выкупить за 50 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.

При этом главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес хочет, чтобы Дембеле остался в команде. Сам игрок также желает остаться на «Камп Ноу».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 25-летний нападающий поучаствовал в 18 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.