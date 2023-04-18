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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» ответил на выпад «Барселоны»

18 Апреля 2023 • 07:29 Комментировать

В мадридском «Реале» отреагировали на слова президента каталонской «Барселоны» Жоана Лапорты о том, что «королевский» клуб близок к власти страны. По мнению руководителя, из-за этого судьи зачастую на стороне «сливочных».

На клубном телевидении «королевского» клуба ответили на выпад «сине-гранатовых». В «Реале» отметили, что стадион «Камп Ноу» открывал генеральный министр Испании Франко Хосе Солис Руис. Кроме того, каталонцы сделали его почетным членом клуба. Благодаря Солису, как заявили в «Реале», «Барселона» трижды спасалась от банкротства.

В текущем сезоне Ла Лиги каталонцы лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Реала» на 11 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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