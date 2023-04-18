Анчелотти выбрал между «Реалом» и сборной Бразилии

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз дал комментарий относительно своего будущего. Итальянского специалиста активно сватают на пост главного тренера сборной Бразилии.

«Мне надоело говорить об этом. Я уже объяснял, что хочу остаться в Мадриде», - передает слова тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Анчелотти вернулся в «королевский» клуб летом 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2024 года.