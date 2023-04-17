«Мальорка» прервала 2-месячную безвыигрышную серию, одолев «Сельту»

Середняки Ла Лиги «Сельта» и «Мальорка» последними вышли на поле в 29-м туре чемпионата Испании. Ударов по воротам было мало, а попаданий в створ - вовсе три на две команды. На 21-й минуте гости отметились результативной, немного сумбурной попыткой, Амат Дьедью стал героем эпизода и матча в целом. Ренато Тапия мог сравнять, но его дальний удар остановила перекладина.

«Мальорка» победила впервые с 15 февраля (6 матчей) и потеснила соперника с 11-го места.