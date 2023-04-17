«Мальорка» прервала 2-месячную безвыигрышную серию, одолев «Сельту»

Середняки Ла Лиги «Сельта» и «Мальорка» последними вышли на поле в 29-м туре чемпионата Испании. Ударов по воротам было мало, а попаданий в створ - вовсе три на две команды. На 21-й минуте гости отметились результативной, немного сумбурной попыткой, Амат Дьедью стал героем эпизода и матча в целом. Ренато Тапия мог сравнять, но его дальний удар остановила перекладина.
«Мальорка» победила впервые с 15 февраля (6 матчей) и потеснила соперника с 11-го места.
Протокол игры
|21'Дьедью Амат (0:1)
Вильяр Иван•Мальо Уго• 45'Айду Джозеф•Нуньес Унай•Галан Хави64' (Ларсен Йорген (64') •Родригес Мигель46' (Пасьенса Гонсало (46') •Вейга Габриэль64' (Серви Франко (64') •Пейнадо Франсиско•Де ла Торре Лука76' (Тапия Ренато (76') •Аспас Яго•Сеферович Харис46' (Перес Карлес (46')
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Раильо Антонио•Хаджикадунич Деннис•Санчес Антонио81' (Кадевере Тино (81') •Маффео Пабло•Ману Морланес 61'72' (Баба Иддрису (72') •Руис Иньиго•Кан-Ин Ли•Мурики Ведат•Дьедью Амат
17 апреля. Стадион "Балаидос".
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