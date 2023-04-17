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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» прервала 2-месячную безвыигрышную серию, одолев «Сельту»

17 Апреля 2023 • 23:55 Комментировать
Сельта
0:1
Мальорка
окончен

Середняки Ла Лиги «Сельта» и «Мальорка» последними вышли на поле в 29-м туре чемпионата Испании. Ударов по воротам было мало, а попаданий в створ - вовсе три на две команды. На 21-й минуте гости отметились результативной, немного сумбурной попыткой, Амат Дьедью стал героем эпизода и матча в целом. Ренато Тапия мог сравнять, но его дальний удар остановила перекладина.

«Мальорка» победила впервые с 15 февраля (6 матчей) и потеснила соперника с 11-го места.

Протокол игры  
Сельта0:1Мальорка
  21'Дьедью Амат (0:1)
Вильяр ИванМальо Уго  45'Айду ДжозефНуньес УнайГалан Хави 64' (Ларсен Йорген ( 64') Родригес Мигель 46' (Пасьенса Гонсало ( 46') Вейга Габриэль 64' (Серви Франко ( 64') Пейнадо ФрансискоДе ла Торре Лука 76' (Тапия Ренато ( 76') Аспас ЯгоСеферович Харис 46' (Перес Карлес ( 46')
Запасные: Оскар РодригесСолари АугустоСанчес КристианСведберг ВиллиотВаскес КевинPablo DuranДомингес Карлос
Райкович ПредрагВальент МартинРаильо АнтониоХаджикадунич ДеннисСанчес Антонио 81' (Кадевере Тино ( 81') Маффео ПаблоМану Морланес  61' 72' (Баба Иддрису ( 72') Руис ИньигоКан-Ин ЛиМурики ВедатДьедью Амат
Запасные: Монтьель КристобальMiquel LlabresРикельме ЛеонардоГренье КлеманАнхель ЛуисГрейф ДоминикПратс АбдонГайя ХосепМаркос Фернандез
17 апреля. Стадион "Балаидос".

 

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17 Апреля
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