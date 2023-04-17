Анчелотти: «Уверен, Кроос завершит карьеру в «Реале»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем Тони Крооса.

Недавно в СМИ сообщили о достигнутой договорённости между клубом и 33-летним немецким игроком по новому контракту. Соглашение будет рассчитано до конца следующего сезона.

«Кроос – легенда. Он находится в отличном физическом и моральном состоянии. Я уверен, что он хочет завершить свою игровую карьеру в «Реале», и именно здесь он её и завершит», – приводит Goal заявления Анчелотти, сделанные на пресс-конференции в преддверии завтрашнего матча с лондонским «Челси».

Тони Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. На его счету 405 матчей за «сливочных».