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Анчелотти: «Уверен, Кроос завершит карьеру в «Реале»

17 Апреля 2023 • 22:09 Комментировать
Челси
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Реал Мадрид
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Через 22 ч. 18 мин.

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем Тони Крооса.

Недавно в СМИ сообщили о достигнутой договорённости между клубом и 33-летним немецким игроком по новому контракту. Соглашение будет рассчитано до конца следующего сезона.

«Кроос – легенда. Он находится в отличном физическом и моральном состоянии. Я уверен, что он хочет завершить свою игровую карьеру в «Реале», и именно здесь он её и завершит», – приводит Goal заявления Анчелотти, сделанные на пресс-конференции в преддверии завтрашнего матча с лондонским «Челси».

Тони Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. На его счету 405 матчей за «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тони Кроос
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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