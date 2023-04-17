Модрич и Кроос подпишут новые годичные контракты с «Реалом»

Полузащитники-ветераны «Реала» Лука Модрич и Тони Кроос должны подписать новые годичные контракты с мадридским клубом. Об этом сообщается в новом материале издания The Athletic.

При этом отмечается, что статус и сроки процессов с сохранением Модрича и Крооса различаются. Если говорить о 33-летнем немце, то он уже договорился с клубом.

Лука Модрич оказался в «Реале» летом 2012 года, а Тони Кроос – летом 2014 года. Хорват и немец остаются важными футболистами в составе мадридской команды.

В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. От «Барселоны» «сливочные» отстают на 11 очков.