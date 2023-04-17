Тренер «Хетафе» высмеял жалобы Хави

«Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» в воскресном матче Ла Лиги – ничья 0:0. После игры рулевой каталонской команды Хави пожаловался на газон и на палящее солнце, сказав, что его футболисты не привыкли играть в таких условиях.

Рулевой «Хетафе» Кике Санчес Флорес высмеял своего оппонента. В разговоре с журналистами он предложил футболистам «Барселоны» пользоваться солнцезащитным кремом.

«Барселона» уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая второй «Реал» на 11 очков. Что касается «Хетафе», то команда занимает 15-е место в относится к числу тех, кто борется за сохранение прописки в топ-дивизионе.