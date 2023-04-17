«Барселона» рассказала о травме Серхи Роберто

В воскресном матче чемпионата Испании против «Хетафе» травму получил защитник «Барселоны» Серхи Роберто. На официальном сайте каталонского клуба был опубликован пресс-релиз по итогам обследования, которое 31-летний футболист прошёл в понедельник утром.

У Серхи Роберто выявили травму левого подколенного сухожилия, в особенности травму двуглавой мышцы бедра. Сроки восстановления игрока не называются.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Серхи Роберто может пропустить больше месяца.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 23 апреля – против «Атлетико» на своём поле.