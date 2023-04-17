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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Камавинга поставил точку на фоне слухов

17 Апреля 2023 • 15:31 Комментировать

Поговаривали, что полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга находится в сфере интересов «Ливерпуля». Комментарий по поводу будущего француза дал его агент Джонатан Барнетт.

«Он хочет провести в «Реале» всю жизнь. С клубом проблем не будет. Уверен, что мы сядем и договоримся [о новом контракте]», - слова агента приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на портал Goal.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует подписать с 20-летним Камавинга новый контракт с повышенной заработной платой.

Всего за «Реал» Эдуардо Камавинга провёл 87 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джонатан Барнетт Эдуардо Камавинга
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