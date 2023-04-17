Агент Камавинга поставил точку на фоне слухов

Поговаривали, что полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга находится в сфере интересов «Ливерпуля». Комментарий по поводу будущего француза дал его агент Джонатан Барнетт.

«Он хочет провести в «Реале» всю жизнь. С клубом проблем не будет. Уверен, что мы сядем и договоримся [о новом контракте]», - слова агента приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на портал Goal.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует подписать с 20-летним Камавинга новый контракт с повышенной заработной платой.

Всего за «Реал» Эдуардо Камавинга провёл 87 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевых паса.