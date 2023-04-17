Защитник «Реала» Рюдигер столкнулся с расизмом после матча Ла Лиги

На выходных в чемпионате Испании проходил матч между «Кадисом» и «Реалом». После финального свистка защитник мадридской команды Антонио Рюдигер направился к трибуне, чтобы подарить свою футболку. В этот момент немец услышал оскорбления в свой адрес на расовой почве.

Кто-то из фанатов «Кадиса» назвал Рюдигера «чёрным придурком» и «сукиным сыном». Судя по видео, которое опубликовала Marca, футболист довольно эмоционально отнёсся к услышанному. Он призывал фанатов спуститься к нему и сказать оскорбления в лицо. Некоторым представителям мадридского клуба пришлось успокаивать немца.