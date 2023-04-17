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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Атлетико» решили судьбу Витселя

17 Апреля 2023 • 14:21 Комментировать

Опытный бельгийский полузащитник Аксель Витсель останется в мадридском «Атлетико». Как информирует издание Todofichajes, в стане «матрасников» приняли решение сохранить 34-летнего игрока на следующий сезон. Таким образом, Аксель полностью отработает свой контракт, после чего уйдет в статусе свободного агента.

Витсель защищает цвета мадридского коллектива с июля прошлого года. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Аксель провел 24 поединка, в которых не отметился результативными. При этом бельгиец получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аксель Витсель
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