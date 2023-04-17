Президент «Барселоны» Лапорта наехал на главу Ла Лиги

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о президенте Ла Лиги Хавьере Тебасе, а также обвинениях «сине-гранатовых» в коррупции.

«Барселоне» вынесли приговор без суда. Мы рискуем своим именем и авторитетом всего футбольного мира. Обвинения должны быть доказаны. Клуб обвиняют безосновательно.

Хочу отметить, что Тебас очень безответственно вел себя все это время. Ему нужно прекратить распространять нелепые теории. Такое поведение вредит лиге», - передает слова Лапорты газета Marca.

В последнем матче «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе». После 29 туров «сине-гранатовые» с 73 очками лидируют в турнирной таблице Ла Лиги.