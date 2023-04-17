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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нашёл замену Асенсио за 80 миллионов евро

17 Апреля 2023 • 11:35 Комментировать

Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Вильярреала» Самуэля Чуквуезе. Как сообщают журналисты El Caso, «королевский» клуб рассматривает игрока «жёлтой субмарины» в качестве альтернативы вингеру Марко Асенсио, который может покинуть команду грядущим летом.

Сумма отступных Чуквуезе, прописанная в его контракте, составляет 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Самуэль принял участие в 28 поединках, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 62 балла и занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Самуэль Чуквуезе трансферы футбола - лето 2023
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