«Реал» нашёл замену Асенсио за 80 миллионов евро

Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Вильярреала» Самуэля Чуквуезе. Как сообщают журналисты El Caso, «королевский» клуб рассматривает игрока «жёлтой субмарины» в качестве альтернативы вингеру Марко Асенсио, который может покинуть команду грядущим летом.

Сумма отступных Чуквуезе, прописанная в его контракте, составляет 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Самуэль принял участие в 28 поединках, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 62 балла и занимает второе место в турнирной таблице.