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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны»: Месси возвращается

17 Апреля 2023 • 10:14 Комментировать (6)

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился информацией о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Во время общения с фанатами руководитель заявил, что 35-летний футболист скоро вернется на «Камп Ноу». Об этом рапортует Cadena Ser.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в каталонский гранд по завершении нынешнего сезона на правах свободного агента. Цвета «сине-гранатовых» Лионель защищал с 2005 по 2021 год.

В нынешнем сезоне Лионель принял участие в 34 поединках парижского коллектива, в которых записал на свой счет 19 голов и 18 результативных передач.

Месси повторил рекорд Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (6)
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InterSan
17 Апреля 2023 в 11:39
Может просто в отпуск?
efils
17 Апреля 2023 в 11:17
Прoгнoзы футбольных мaтчей i n f o s t a v k i . r u
ингерман
17 Апреля 2023 в 10:47
ай паскорее бы уж.. а то заждалеся тута тибя.. "кармилец".. А-ха-ха-ха! )))
9Bodяk9
17 Апреля 2023 в 10:46
Лапорта знает слово грабли? Покажите ему и позвольте наступить! Надеюсь, это его отрезвит. 💥
One Live
17 Апреля 2023 в 10:46
Болельщики Барсы думали, что дно уже достигнуто, но снизу постучали)))
Нас ждет очередное веселье в ЛЧ)
Рома, Ливерпуль, Бавария, Интер - кто следующий!?)
Очень рад, если это не утка, кто - то должен быть клоуном в Европе))
Misha_diablo_football
17 Апреля 2023 в 10:34
Барса образца 2020-2021 года была куда сильнее нынешней так что зря его вернули обратно, возраст и физика противоположно пропорциональны друг к другу, так что результаты будут ещё плачевными а финансовые проблемы более громадными и без того проблемного клуба...
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