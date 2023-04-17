Президент «Барселоны»: Месси возвращается

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился информацией о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Во время общения с фанатами руководитель заявил, что 35-летний футболист скоро вернется на «Камп Ноу». Об этом рапортует Cadena Ser.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в каталонский гранд по завершении нынешнего сезона на правах свободного агента. Цвета «сине-гранатовых» Лионель защищал с 2005 по 2021 год.

В нынешнем сезоне Лионель принял участие в 34 поединках парижского коллектива, в которых записал на свой счет 19 голов и 18 результативных передач.

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