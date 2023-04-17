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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн оценил свою игру за «Атлетико»

17 Апреля 2023 • 08:05 Комментировать

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о своей игре в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

«Думаю, этот сезон будет лучшим для меня по голам и ассистам за «Атлетико». Меня сейчас полностью устраивает моя игра, но я еще не достиг предела. Рассчитываю выйти на максимальные показатели в ближайшее время», - передает слова нападающего газета Marca.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Гризманн провел 29 поединков. На счету 32-летнего нападающего 11 забитых мячей и восемь голевых передач.

По итогам 29 туров Ла Лиги «матрасники» набрали 60 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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