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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» проводит свой худший сезон за 37 лет – тогда клуб вылетел из Ла Лиги

17 Апреля 2023 • 00:27 Комментировать
Эльче
...
Валенсия
23.04 15:00

Неудачи «Валенсии» в текущем розыгрыше Ла Лиги продолжаются.

В воскресенье «летучие мыши» в родных стенах уступили «Севилье» (0:2), сохранив за собой место в зоне вылета. После 29 туров Ла Лиги на счету «Валенсии» всего 27 набранных очков, что, согласно информации Opta, является худшим для клуба показателем с сезона 1985/86 (24 очка после 29 туров). Примечательно, что именно тогда состоялся последний на сегодняшний день вылет «Валенсии» из элитного дивизиона.

В следующем туре валенсийцы сыграют на выезде против занимающего последнюю строчку в чемпионате «Эльче». Встреча пройдёт 23 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия
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ЭЛЬЧЕ ВАЛЕНСИЯ
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