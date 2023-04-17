«Валенсия» осталась в зоне вылета, проиграв «Севилье»

На протяжении многих лет соперники по 29-му туру Ла Лиги, «Валенсия» и «Севилья», вели борьбу за самые высокие места, но в текущем сезоне коллективы застряли в нижний трети, андалусийцы даже плотно пребывали в зоне вылета, а их соперник находится там в данный момент. «Валенсия» была сегодня сильнее по всем статьям, кроме реализации моментов.

Севильцы повели в начале второго тайма, после подачи углового оборона противника не смогла толком вынести мяч, и Луак Баде в падении переправил его в сетку. Сусо метров с 15 в касание результативно замкнул прострел от Гонсало Монтьеля. Также арбитр дважды отказывался следовать советам ВАРа и ставить пенальти в ворота гостей.

2:0, «Севилья» взмыла на 12-е место, соперник в трёх очках от спасительного 17-го места.