Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» осталась в зоне вылета, проиграв «Севилье»

17 Апреля 2023 • 00:01 Комментировать
Валенсия
0:2
Севилья
окончен

На протяжении многих лет соперники по 29-му туру Ла Лиги, «Валенсия» и «Севилья», вели борьбу за самые высокие места, но в текущем сезоне коллективы застряли в нижний трети, андалусийцы даже плотно пребывали в зоне вылета, а их соперник находится там в данный момент. «Валенсия» была сегодня сильнее по всем статьям, кроме реализации моментов.

Севильцы повели в начале второго тайма, после подачи углового оборона противника не смогла толком вынести мяч, и Луак Баде в падении переправил его в сетку. Сусо метров с 15 в касание результативно замкнул прострел от Гонсало Монтьеля. Также арбитр дважды отказывался следовать советам ВАРа и ставить пенальти в ворота гостей.

2:0, «Севилья» взмыла на 12-е место, соперник в трёх очках от спасительного 17-го места.

Протокол игры  
Валенсия0:2Севилья
  55'Баде Луак (0:1)
  76'Сусо Хесус (0:2)
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриДьякаби МуктарОзкаджар ДженкЛато Тони 69' (Васкес Хесус ( 69') Муса Юнус 59' (Лино Сэмуел ( 59') Мориба Илайкс  85'Алмейда Андре IV 80' (Герра Хавьер ( 80') Гайя ХосеКастильехо Самуэль 80' (Андре Маркос ( 80') Кавани Эдинсон 69' (Дуро Уго ( 69'  85')
Запасные: Кёмерт ЭрайFran PerezРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера КристианГабриэль ПаулистаГильямон Уго
Дмитрович МаркоНавас ХесусБаде ЛуакГудель НеманьяРекик Карим 68' (Ракитич Иван ( 68') Фернандо РежесХордан Хоан  51' 68' (Монтьель Гонсало ( 68'  81') Окампос Лукас  41'Сусо Хесус 77' (Маркан Маркос ( 77') Хиль БрианЭн-Несири Юссеф
Запасные: Ньянзу ТангиТоррес ОливерЛамела ЭрикАрболь МатиасБуну ЯссинГомес Алехандро ПапуКорона ХесусМир Рафа
16 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Севилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Барселона Барселона
0
0
7.40 4.60 1.45
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Альмерия Альмерия
2
1
1.28 5.80 11.00
Видео
Окончен
Валенсия Валенсия
Севилья Севилья
0
2
2.39 3.15 3.30
Видео
17.04.23 в 22:00
Сельта Сельта
Мальорка Мальорка
1.98 3.05 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
00:27 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» проводит свой худший сезон за 37 лет – тогда клуб вылетел из Ла Лиги
00:01 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» осталась в зоне вылета, проиграв «Севилье»
16 Апреля
23:25 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Сейчас я наслаждаюсь игрой»
22:55 · Италия. Серия А
Хави не видит Деста в составе «Барселоны»
22:17 · Англия. Премьер-лига
Директор «Барселоны» отреагировал на слухи о возможном переходе Гави в «Челси»
22:12 · Испания. Ла Лига
Эрик Гарсия: «Чуть расстроен результатом»
22:06 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген: «Очень мокрое поле»
22:01 · Испания. Ла Лига
Гризманн обошёл Бензема по результативным действиям в Ла Лиге
21:46 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» обыграл «Альмерию», не позволив сопернику ни разу пробить по воротам
21:08 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал спад результативности Левандовски
20:55 · Испания. Ла Лига
Фати огорчил Месси, сместив того с виртуального подиума
20:40 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто рискует пропустить остаток сезона
20:32 · Испания. Ла Лига
Гризманн повторил рекорд Година
20:22 · Испания. Ла Лига
Де Йонг и Педри смогут сыграть против «Атлетико»
20:12 · Италия. Серия А
Онана интересен «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем