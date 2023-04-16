Гризманн: «Сейчас я наслаждаюсь игрой»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн доволен текущим положением дел.

Коллектив Диего Симеоне выиграл шестой матч Ла Лиги кряду, одолев «Альмерию» (2:1). Французский нападающий отметился дублем и стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате с 11 забитыми мячами.

«Сейчас я показываю свой уровень и наслаждаюсь игрой в «Атлетико», – делится впечатлениями Гризманн после матча. – Я отдаю все силы на благо команды и тренера», – сказал игрок, цитируемый испанскими СМИ.

«Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги после 29 туров, на два очка отставая от мадридского «Реала».