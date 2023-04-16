Эрик Гарсия: «Чуть расстроен результатом»

В матче двадцать девятого тура испанского чемпионата «Барселона» была вынуждена довольствоваться ничьей в игре с «Хетафе», техничные каталонские игроки посетовали на поле, которое, по их словам, в «Хетафе» намеренно поливают перед каждой игрой, делая его скользким и неудобным.

- Мы ждали такой тип игры, они закрываются, такой тип команды, и я чуть расстроен результатом. Но впереди, в следующее воскресенье, другой большой матч, надо думать о нем, - цитирует слова Эрика Гарсии пресс-служба «Барселоны».

Он подразумевает игру с мадридским «Атлетико» - следующим соперником «Барселоны» в чемпионате (а в других турнирах каталонцы уже не участвуют).