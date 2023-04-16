Тер Штеген: «Очень мокрое поле»

В матче двадцать девятого тура испанского чемпионата «Барселона» снова не сумела забить на этот раз «Хетафе» - игра закончилась с непривычным для каталонского суперклуба счетом 0:0. Своим мнением о прошедшей игре поделился немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген.

- Очень непростое место, очень мокрое поле, но они каждый год так делают. Надо как-то справляться с этим, все команды приезжают сюда и попадают в одинаковые условия, - заявил в интервью клубной пресс-службе немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген.

В следующем туре «Барселоне» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико».