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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн обошёл Бензема по результативным действиям в Ла Лиге

16 Апреля 2023 • 22:01 Комментировать
Атлетико М
2:1
Альмерия
окончен

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметился дублем в матче против «Альмерии» (2:1).

Лидер атаки «матрасников» дважды поразил ворота в сегодняшнем поединке чемпионата Испании, превзойдя Альваро Морату по забитым мячам (11 против 10) и став лучшим бомбардиром команды в текущем розыгрыше. Кроме того, как отмечает Opta, Гризманн вышел на чистое второе место в Ла Лиге по общему количеству результативных действий (19) – форвард обошёл своего соотечественника Карима Бензема из мадридского «Реала», поучаствовавшего в 17 голах (14+3). Лидером рейтинга остаётся Роберт Левандовски из «Барселоны» – 17 забитых мячей и шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Карим Бензема Роберт Левандовски Антуан Гризманн
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