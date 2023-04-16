Гризманн обошёл Бензема по результативным действиям в Ла Лиге

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметился дублем в матче против «Альмерии» (2:1).

Лидер атаки «матрасников» дважды поразил ворота в сегодняшнем поединке чемпионата Испании, превзойдя Альваро Морату по забитым мячам (11 против 10) и став лучшим бомбардиром команды в текущем розыгрыше. Кроме того, как отмечает Opta, Гризманн вышел на чистое второе место в Ла Лиге по общему количеству результативных действий (19) – форвард обошёл своего соотечественника Карима Бензема из мадридского «Реала», поучаствовавшего в 17 голах (14+3). Лидером рейтинга остаётся Роберт Левандовски из «Барселоны» – 17 забитых мячей и шесть голевых передач.