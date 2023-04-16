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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» обыграл «Альмерию», не позволив сопернику ни разу пробить по воротам

16 Апреля 2023 • 21:46 Комментировать
Атлетико М
2:1
Альмерия
окончен

Лучшая команда Испании в последних турах, «Атлетико», соперничала с «Альмерией» в воскресенье. Подопечные Диего Симеоне не допустили ни одного удара в сторону своих ворот, тем не менее, умудрилась пропустить. Но в итоге всё завершилось хорошо.

Уже в дебюте после подачи Коке с угла поля Янник Карраско продлил полет мяча дальше, и Антуан Гризманн открыл счет. Под конец первого тайма Лео Баптистао проник на скорости в штрафную и пробил. Мяч от ноги Хосе Хименеса влетел в девятку - автогол. Довольно быстро Карраско снова вывел на удар Гризманна, и француз не сплоховал. Карраско и сам угрожал воротам, из пределов штрафной пульнул в штангу.

«Атлетико» идет третьим, проигрывая два очка «Реалу». Соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Атлетико М2:1Альмерия
(1:0) Гризманн Антуан5'  
  37'Хименес Хосе (1:1)
(2:1) Гризманн Антуан43'  
Облак ЯнВитсель АксельХименес ХосеЭрмосо МариоМолина НауэльЛьоренте Маркос  77' 90' (Ньигес Сауль ( 90') Коке ХорхеДе Пауль Родриго 78' (Ривас Пабло Барриос ( 78'  90') Карраско ЯнникКорреа Анхель 64' (Мората Альваро ( 64') Гризманн Антуан
Запасные: Марко МореноЛемар ТомаРегилон СерхиоГрбич ИвоДоэрти МэттКондогбия Жоффрей  89'Гомис Антонио
Мартинес ФернардоКайки 84' (Эмбарба Адриан ( 84') Эли Родриго  49'Бабич Срджан  28'Мендес Убулан 58' (Пуигмаль Арнау ( 58') Сентельес АлехандроМелеро Гонсало 68' (Де ла Ос Сесар ( 68') Робертоне Лукас 68' (Портильо Франсиско ( 68') Саму ГарсияБаптистао Лео 68' (Рамазани Ларжи ( 68'  90') Суарес Луис III
Запасные: Эгуарас ИнигоЛазароШвидерски МартинСоуза Диего IIМариньо Диего
16 апреля. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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