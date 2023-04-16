«Атлетико» обыграл «Альмерию», не позволив сопернику ни разу пробить по воротам

Лучшая команда Испании в последних турах, «Атлетико», соперничала с «Альмерией» в воскресенье. Подопечные Диего Симеоне не допустили ни одного удара в сторону своих ворот, тем не менее, умудрилась пропустить. Но в итоге всё завершилось хорошо.

Уже в дебюте после подачи Коке с угла поля Янник Карраско продлил полет мяча дальше, и Антуан Гризманн открыл счет. Под конец первого тайма Лео Баптистао проник на скорости в штрафную и пробил. Мяч от ноги Хосе Хименеса влетел в девятку - автогол. Довольно быстро Карраско снова вывел на удар Гризманна, и француз не сплоховал. Карраско и сам угрожал воротам, из пределов штрафной пульнул в штангу.

«Атлетико» идет третьим, проигрывая два очка «Реалу». Соперник - четвертый с конца.