«Атлетико» обыграл «Альмерию», не позволив сопернику ни разу пробить по воротам

Лучшая команда Испании в последних турах, «Атлетико», соперничала с «Альмерией» в воскресенье. Подопечные Диего Симеоне не допустили ни одного удара в сторону своих ворот, тем не менее, умудрилась пропустить. Но в итоге всё завершилось хорошо.
Уже в дебюте после подачи Коке с угла поля Янник Карраско продлил полет мяча дальше, и Антуан Гризманн открыл счет. Под конец первого тайма Лео Баптистао проник на скорости в штрафную и пробил. Мяч от ноги Хосе Хименеса влетел в девятку - автогол. Довольно быстро Карраско снова вывел на удар Гризманна, и француз не сплоховал. Карраско и сам угрожал воротам, из пределов штрафной пульнул в штангу.
«Атлетико» идет третьим, проигрывая два очка «Реалу». Соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Гризманн Антуан5'
|37'Хименес Хосе (1:1)
|(2:1) Гризманн Антуан43'
Облак Ян•Витсель Аксель•Хименес Хосе•Эрмосо Марио•Молина Науэль•Льоренте Маркос 77'90' (Ньигес Сауль (90') •Коке Хорхе•Де Пауль Родриго78' (Ривас Пабло Барриос (78') • 90'Карраско Янник•Корреа Анхель64' (Мората Альваро (64') •Гризманн Антуан
Мартинес Фернардо•Кайки84' (Эмбарба Адриан (84') •Эли Родриго• 49'Бабич Срджан• 28'Мендес Убулан58' (Пуигмаль Арнау (58') •Сентельес Алехандро•Мелеро Гонсало68' (Де ла Ос Сесар (68') •Робертоне Лукас68' (Портильо Франсиско (68') •Саму Гарсия•Баптистао Лео68' (Рамазани Ларжи (68') • 90'Суарес Луис III
16 апреля. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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