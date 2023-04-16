Хави прокомментировал спад результативности Левандовски

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о результативности нападающего Роберта Левандовски.

«Барселона» не выиграла ни одного из последних трёх матчей, а поляк ни разу не поразил чужие ворота. В активе форварда пять забитых мячей в 13 матчах «сине-гранатовых» с начала февраля.

«Левандовски остаётся лучшим бомбардиром Ла Лиги, – высказывается Хави. – Иногда случаются неудачные отрезки. Я настроен позитивно и вижу, что он по-прежнему очень опасен у ворот соперников. Голы к нему ещё придут, как и ко всей команде», – заявил наставник «Барселоны» в послематчевом интервью.

Роберт Левандовски возглавляет список бомбардиров Ла Лиги с 17 голами, опережая Карима Бензема на три точных удара.