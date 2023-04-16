Фати огорчил Месси, сместив того с виртуального подиума

«Барселона» не сумела переиграть «Хетафе» в своем очереднолм матче в рамках чемпионата Испании - который, как мы уже сообщали, стал сотым для Ансу Фати в футболке «Барселоны».

Фати стал третьим по возрасту игроком после Бояна Кркича и Педри, добравшимся до показателя в сто матчей, и любопытно, что он выкинул из этой тройки не кого-нибудь, а Лионеля Месси, который доселе был третьим самым молодым игроком в момент проведения своего сотого матча в составе каталонского суперклуба.

Лео было 20 лет, 8 месяцев и три дня на тот момент, в то время как Ансу Фати сейчас 20 лет, 5 месяцев и 16 дней.