Серхи Роберто рискует пропустить остаток сезона

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто может не успеть восстановиться до завершения сезона.

31-летний футболист получил травму уже на 18-й минуте прошедшего сегодня матча Ла Лиги против «Хетафе», который завершился со счётом 0:0. Согласно сведениям журналиста Хави Мигеля, в «Барселоне» считают, что Серхи Роберто не сможет играть более месяца. Таким образом, испанец с высокой вероятностью больше не появится на поле в текущей кампании.

Серхи Роберто принял участие в 30 встречах «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.