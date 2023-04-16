Гризманн повторил рекорд Година

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поразил ворота «Альмерии».

Француз открыл счёт уже на пятой минуте сегодняшней встречи испанской Ла Лиги, а незадолго до перерыва отпраздновал свой второй гол. Как отмечает Opta, форвард настиг экс-защитника «матрасников» Диего Година по голам после ударов головой, забитым во всех турнирах по руководством Диего Симеоне (по 21 у каждого). За этот период ни один игрок команды не забивал со «второго этажа» чаще, чем Гризманн и Годин.

Следить за ходом поединка «Атлетико» против «Альмерии» можно на сайте LiveResult, где представлена текстовая онлайн-трансляция.