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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн повторил рекорд Година

16 Апреля 2023 • 20:32 Комментировать
Атлетико М
2:1
Альмерия
окончен

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поразил ворота «Альмерии».

Француз открыл счёт уже на пятой минуте сегодняшней встречи испанской Ла Лиги, а незадолго до перерыва отпраздновал свой второй гол. Как отмечает Opta, форвард настиг экс-защитника «матрасников» Диего Година по голам после ударов головой, забитым во всех турнирах по руководством Диего Симеоне (по 21 у каждого). За этот период ни один игрок команды не забивал со «второго этажа» чаще, чем Гризманн и Годин.

Следить за ходом поединка «Атлетико» против «Альмерии» можно на сайте LiveResult, где представлена текстовая онлайн-трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Годин Диего Симеоне Антуан Гризманн
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